20 Июля 2021
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Общество За рубежом
Первый полет с людьми на корабле New Shepard. (2021) | Фото: Blue Origin

Безос планирует еще два космических полета New Shepard с людьми на борту в этом году

Космический корабль New Shepard компании Blue Origin с самым богатым человеком планеты на борту совершил первый "пилотируемый" полет и успешно вернулся на Землю.

Аппарат, состоящий из многоразового блока и спускаемой капсулы-кабины, поднялся на высоту около 100 км и затем приземлился. Весь полет занял около 11 минут.

На борту находились четыре человека: Безос и его брат, 18-летний студент из Нидерландов и 82-летняя бывшая летчица и экс-участница американской космической программы.

По словам Безоса, New Shepard осуществит еще два пилотируемых полета в 2021 году.

Первый полет с людьми на корабле New Shepard.(2021)|Фото: Blue Origin

Напомним, неделю назад успешный суборбитальный полет совершил другой миллиардер, компания которого конкурирует с Blue Origin Безоса: Ричард Брэнсон успешно достиг той же высоты в 100 км на корабле Unity компании Virgin Galactic.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин тогда написал по этому поводу в своем Telegram-канале: "Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе ".

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Теги: джефф безос, космический корабль, New Shepard, частная космонавтика



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