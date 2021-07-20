В украинском Ровно на заводе "Ривнеазот" произошел выброс нитрозных газов

В украинском Ровно произошел взрыв на предприятии "Ривнеазот" – разгерметизировался трубопровод в цехе производства азотной кислоты. На заводе зафиксировали "выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода", передает "Интерфакс-Украина".

Местные СМИ сообщили о взрыве, после которого над заводом появилось ярко-оранжевое облако газа.

В пресс-службе предприятия заявили, что последствия ЧС ликвидированы, жертв и пострадавших нет, показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм.

ЧАО "Ривнеазот" – одно из крупнейших химических предприятий Западной Украины, компания производит минеральные азотные удобрения, кислород технический, жидкую углекислоту и сухой лед.