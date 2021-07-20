20 Июля 2021
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Экономика В России
переработка мусора, пластик, (2019) | Фото: Накануне.RU

"Мы боремся не столько с пластиком, сколько с неперерабатываемой упаковкой" - РЭО

Российский экологический оператор (РЭО) поддерживает правительство в попытке заставить производителей и торговые сети отказаться от неперерабатываемой упаковки товаров.

Напомним, сегодня стало известно, что ритейлеры боятся дефицита товаров из-за введения новых норм в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). В Минприроды с такой позицией продавцов не согласны: трагедии в новых нормах не видят, тем более, что многие страны уже перешли на гораздо более жесткие стандарты во имя экологии.

В РЭО отмечают, что дело не столько в пластике, сколько в неперерабатываемой упаковке, сам по себе пластик почти всегда хорошо перерабатывается.

"У нас есть позиция правительства, сейчас утверждается стратегия по созданию экономики замкнутого цикла. Одно из ключевых мероприятий этого проекта – ограничения использования пластиковой упаковки. Мы боремся не столько с пластиком, сколько с той упаковкой, которую нельзя переработать. По многим видам упаковки есть аналоги, которые можно переработать. В отношении другой упаковки мы можем использовать повышающий коэффициент, потому что ее нельзя переработать", - прокомментировал новые правила заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

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Теги: упаковка, пластик, рэо



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