20 Июля 2021
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Экономика В России
мусоровоз, мусор, помойка (2018) | Фото: Накануне.RU

Компаниям, чьи мусоровозы свозят отходы на нелегальные свалки, пригрозили конфискацией машин

Российский экологический оператор (РЭО) создал информационную систему, которая будет контролировать какой мусор и куда свозят регоператоры и их подрядчики.

На первом этапе машины оснащаются системой ГЛОНАСС и датчиком весового контроля, но уже идет эксперимент по внедрению других датчиков. Например, датчика нагрузки на ось, на заполняемость баков и т.д. Если их применение покажет эффективность, технология будет внедряться повсеместно, сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров. Правда, он затруднился ответить, повлияет ли это как-то на тарифы для населения и бизнеса.

По словам заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексея Макрушина, водитель мусоровоза должен будет занести в информационную систему, какой мусор он везет и куда.

 Впрочем, сейчас большая часть нарушений приходится не на самих регоператоров, а на их подрядчиков, транспортные компании, ИП, констатируют в РЭО. Там считают, что наиболее эффективной мерой борьбы с нарушителями является направление мусоровоза на штрафстоянку, а при повторении нарушения – конфискация транспортного средства.

"Мы уже собрали много данных о том, сколько отходов образуется. В ближайшие годы, когда на всех объектах будут установлены весы, мы сможем говорить о том, сколько же отходов в России образуется, - говорит Макрушин. - В стране всего около 18 тыс. мусоровозов, до сих пор часть отходов оказывается на несанкционированных свалках. У нас все технические возможности контролировать это есть, проблема в том, что у нас не было информационной системы, которая бы позволяла собирать эти данные воедино".

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Теги: рэо, мусоровозы, нелегальная свалка, штрафстоянка, конфискация



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