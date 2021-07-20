В Мегионе ушло в суд дело, свидетелем по которому был мэр

Бывшего инспектора Мегионского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Югры будут судить за служебный подлог в рамках строительства жилых домов, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

По версии следствия, инспектор, который должен был курировать строительство жилых домов, расположенных, в частности, в пятом микрорайоне Мегиона и по улице Ленина посёлка городского типа Высокий, 7 августа – 27 декабря 2019 г. получила от ранее ей знакомого представителя застройщиков взятку. Речь идёт о деньгах и услугах имущественного характера на общую сумму в 2,3 млн руб.

За незаконное вознаграждение обвиняемая в июле – августе 2019 г. выдала документ о том, что три дома в Высоком и один – в Мегионе соответствуют требованиям технических регламентов и проектной документации. То есть инспектор подтвердила, что дома можно заселять. В момент выдачи заключений дома не были достроены, проверка законченных строительством объектов не проводилась, соответствующие акты не оформляли, а в заключения внесены не соответствующие действительности сведения.

Арестованы два автомобиля предполагаемой преступницы ценой в 2,4 млн руб. Дело ушло в суд. Уголовное дело давшего взятку злоумышленника вскоре также будет направлено в суд.

Отметим, по этому делу свидетелем проходил мэр Мегиона Олег Дейнека – часть квартир была куплена мэрией.