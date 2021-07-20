В Мегионе ушло в суд дело, свидетелем по которому был мэр

20 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Первый открытый агломерационный медиафорум &quot;Открытый город&quot;, Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Мегионе ушло в суд дело, свидетелем по которому был мэр

Бывшего инспектора Мегионского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Югры будут судить за служебный подлог в рамках строительства жилых домов, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.
Читайте также:

По версии следствия, инспектор, который должен был курировать строительство жилых домов, расположенных, в частности, в пятом микрорайоне Мегиона и по улице Ленина посёлка городского типа Высокий, 7 августа – 27 декабря 2019 г. получила от ранее ей знакомого представителя застройщиков взятку. Речь идёт о деньгах и услугах имущественного характера на общую сумму в 2,3 млн руб.

За незаконное вознаграждение обвиняемая в июле – августе 2019 г. выдала документ о том, что три дома в Высоком и один – в Мегионе соответствуют требованиям технических регламентов и проектной документации. То есть инспектор подтвердила, что дома можно заселять. В момент выдачи заключений дома не были достроены, проверка законченных строительством объектов не проводилась, соответствующие акты не оформляли, а в заключения внесены не соответствующие действительности сведения.

Арестованы два автомобиля предполагаемой преступницы ценой в 2,4 млн руб. Дело ушло в суд. Уголовное дело давшего взятку злоумышленника вскоре также будет направлено в суд.

Отметим, по этому делу свидетелем проходил мэр Мегиона Олег Дейнека – часть квартир была куплена мэрией.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Мегион, Олег Дейнека, жилые дома, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.07.2020 14:00 Мск "Идут допросы". Глава Мегиона рассказал о расследовании дела, по которому проходит свидетелем
Ранее 15.06.2020 12:35 Мск Глава Мегиона высказался о "жилищном" уголовном деле, по которому его допросили
Ранее 08.06.2020 18:59 Мск Следователи озвучили причину обысков в мэрии Мегиона
Ранее 08.06.2020 15:15 Мск Обыски в мэрии Мегиона могут быть связаны с коррупционными схемами при строительстве жилья
Ранее 05.06.2020 13:00 Мск В администрации Мегиона идут обыски


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети