В Магнитогорске завершено расследование дела экс-директора муниципального учреждения по обвинению в отмывании денег

В Магнитогорске бывшего директора муниципального учреждения обвиняют в мошенничестве, растрате, легализации денежных средств и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2019 году обвиняемая поручила подчиненной изъять деньги из кассы, на которые были куплены сувениры и подарки. Чтобы придать правомерный вид владению этими деньгами, женщина заключила фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем на поставку товаров на сумму более 160 тысяч рублей.

Перечисленные средства предприниматель вернул обвиняемой. Она их использовала по собственному усмотрению.