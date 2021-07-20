В Екатеринбурге за пять лет потратят 400 млн рублей на реставрацию культурных объектов

Согласно постановлению главы Екатеринбурга Алексея Орлова, опубликованному на официальном сайте администрации, за пять лет в городе собираются отреставрировать 40 объектов культурного наследия. На эти работы планируется потратить около 400 млн руб. местного бюджета.

Напомним, что этим же документом градоначальник распорядился внести изменения в перечень объектов культурного наследия, подлежащих ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования в 2021-2025 годах, а также распорядился изменить перечень объектов имущественного комплекса уральской столицы, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту в этот период.

С полным списком объектов, которые в ближайшие годы ожидает реставрация, можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.

Напомним, что накануне в Екатеринбурге был создан фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы, который займется восстановлением заброшенной в 2000 г. больницы в Зеленой Роще. В состав учредителей вошли Козицын Андрей Анатольевич, Симановский Андрей Моисеевич и АО "Русская Медная Компания", а директором утверждена Татьяна Прусевич, которая также входит в руководство Фонда святой Екатерины.