20 Июля 2021
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Политика В России
Геннадий Зюганов, Павел Грудинин (2019) | Фото: www.instagram.com/zyuganov_gennady/

Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет, - Зюганов

Глава КПРФ Геннадий Зюганов встал на защиту своего соратника Павла Грудинина, которому, якобы, бывшая жена приписала офшорный иностранный счет.

В СМИ появилась информация о письме экс-супруги Грудинина в ЦИК. В нем она, предположительно, сообщает о незакрытом счете экс-кандидата в президенты России от КПРФ. Также ряд СМИ сообщил, что Грудинина, входящего в федеральную тройку лидеров коммунистов на выборах в Госдуму, вызвали для объяснений в Центризбирком. В КПРФ эту информацию опровергли и назвали провокацией.

"По поводу очередных инсинуаций вокруг П.Н. Грудинина, который входит в общефедеральную часть списка КПРФ. Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет. У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы, и помешать нам не удастся никому. И ничьё недовольство нас не волнует", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.

Напомним, по действующему законодательству кандидаты в депутаты не должны иметь действующих заграничных счетов.

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Теги: павел грудинин, кпрф, геннадий зюганов, выборы в госдуму



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