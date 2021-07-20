Задержанный глава ГИБДД Ставрополья публично осуждал взяточников

Начальник управления УГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов, задержанный по подозрению в создании ОПГ и получении крупных взяток, ранее публично осуждал коррупционеров.

В Сети появилось видео, на котором он объясняет, почему в рядах правоохранителей есть взяточники.

"К сожалению, не все сотрудники Госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующее денежное вознаграждение", - заявил Сафонов. Полицейский призвал правоохранителей не поддаваться на уловки автолюбителей, предлагающих деньги.

Baza сообщает, что в 2017 году анонимный сотрудник ГИБДД Пятигорска отправил письмо в Администрацию президента, в котором жаловался, что на работе его заставляют брать взятки, а деньги приносить начальству. После письма Сафонов направил в Пятигорское ГИБДД проверку, которая никаких нарушений не нашла.

Высокопоставленный гаишник был задержан сегодня в результате спецоперации. По данным СК, Сафонов подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн рублей. Ведомство сообщило, что он возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

В доме Сафонова прошел обыск, после чего в СМИ и соцсетях появились фотографии его жилища. Судя по снимкам, глава УГИБДД пытался превратить свой дом в подобие дворца.