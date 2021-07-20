Задержанный глава ГИБДД Ставрополья публично осуждал взяточников

20 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
Алексей Сафонов (2021) | Фото: t.me/truekpru

Задержанный глава ГИБДД Ставрополья публично осуждал взяточников

Начальник управления УГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов, задержанный по подозрению в создании ОПГ и получении крупных взяток, ранее публично осуждал коррупционеров.

В Сети появилось видео, на котором он объясняет, почему в рядах правоохранителей есть взяточники.

"К сожалению, не все сотрудники Госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующее денежное вознаграждение", - заявил Сафонов. Полицейский призвал правоохранителей не поддаваться на уловки автолюбителей, предлагающих деньги.

Baza сообщает, что в 2017 году анонимный сотрудник ГИБДД Пятигорска отправил письмо в Администрацию президента, в котором жаловался, что на работе его заставляют брать взятки, а деньги приносить начальству. После письма Сафонов направил в Пятигорское ГИБДД проверку, которая никаких нарушений не нашла.

Высокопоставленный гаишник был задержан сегодня в результате спецоперации. По данным СК, Сафонов подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн рублей. Ведомство сообщило, что он возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

В доме Сафонова прошел обыск, после чего в СМИ и соцсетях появились фотографии его жилища. Судя по снимкам, глава УГИБДД пытался превратить свой дом в подобие дворца.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: гибдд ставропольского края, алексей сафонов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.07.2021 14:52 Мск Глава ГИБДД Ставрополья стал фигурантом дела о взятках более чем на 19 млн рублей
Ранее 20.07.2021 12:36 Мск Хинштейн сообщил о задержании "верхушки" УГИБДД Ставропольского края


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети