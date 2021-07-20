Сборной России пророчат второе или третье место в общекомандном зачете на Олимпиаде в Токио

Сборная России может выйти на третье место в общекомандном зачете на Олимпиаде в Токио. Если это произойдет, то команда улучшит свою позицию относительно прошлых летних Игр в Рио-де-Жанейро, где россияне были только четвертыми.

Эксперты отмечают, что давать прогноз на предстоящую Олимпиаду – дело неблагодарное, поскольку пандемия нарушила все планы. Были отменены многие квалификационные соревнования вроде чемпионатов мира, спортсмены готовились подвести свою форму к пику совсем к другим датам, да и многие вообще заболели коронавирусом и до сих пор ощущают его последствия.

Тем не менее, компания Gracenote, специализирующаяся на спортивной статистике, прочит сборной США первое место. Американцы в прогнозе аналитиков получают первое место и по общему количеству медалей, и по числу золотых наград: США прочат всего 96 наград (против 121 в Рио), из них 40 могут быть золотыми, передает Associated Press.

На втором месте по количеству золотых медалей может отказаться Китай (33 награды), а россияне по числу наград этой категории попадают на третье место (21 "золото"). При этом в зачете по общему количеству наград Россию (под флагом Олимпийского комитета России – выступаем под ним из-за допинговых санкций) ставят на второе место (68 медалей против 66 у КНР). Впрочем, аналитики отмечают, что результат Китая может оказаться гораздо выше – китайские спортсмены из-за пандемии отказались участвовать во многих отборочных соревнованиях, так что ничего не известно про форму многих олимпийцев.

Четвертое и пятое место между собой могут поделить хозяйка Олимпиады Япония и Великобритания. Известно, что до пандемии Олимпийский комитет Японии ставил перед командой цель в 30 золотых медалей на домашних Играх, но затем эти ожидания были снижены.

В десятку могут войти Нидерланды, Франция, Италия, Австралия и Германия. В топ-20: Венгрия, Бразилия, Испания, Украина, Канада, Южная Корея, Турция, Индия, Польша и Новая Зеландия.