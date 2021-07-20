Орлов об отмене глэмпинга в Мичуринском: "Там больше никто ничего строить не будет"

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал вывоз железнодорожных контейнеров из Мичуринского микрорайона. Из них планировалось сделать беседки для глэмпинга, но местные жители выступили против такого использования территории.

В конце мая жители Мичуринского создали петицию: они заявили, что в непосредственной близости от жилого дома и многоуровневого паркинга, вокруг которого санитарная зона, развернулось строительство отапливаемых беседок и бань. Как отмечали авторы обращения, по кадастровой карте территория отнесена к землям сельскохозяйственного назначения.

В петиции говорилось, что коммерсанты ведут работы с нарушениями, а с жильцами не выстроен диалог. В итоге люди сумели собрать более 1000 подписей против застройки. После этого ситуацией заинтересовались в прокуратуре.

Против строительства глэмпинг-парка выступил и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Представители мэрии проводили переговоры с предпринимателем об обмене земли, чтобы спасти зеленую зону.

В итоге стройка была остановлена. Сегодня днем из Мичуринского начали вывозить контейнеры, которые завезли туда для строительства глэмпинга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в ходе проверки, проведенной земельным комитетом мэрии, выяснилось, что на участке, о котором идет речь, разрешена только сельскохозяйственная деятельность. В связи с выявленными нарушениями собственнику было выдано предписание об их устранении.

Как заявил Алексей Орлов, комментируя это решение, зеленые рекреационные зоны - то, что важно и нужно каждому.

"Для меня, как для главы Екатеринбурга, в приоритете интересы горожан. Когда люди обратились с просьбой о помощи, мы незамедлительно включились в ситуацию, разобрались и защитили зеленую зону от уничтожения. Там больше никто ничего строить не будет", - заверил глава уральской столицы.