20 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Глава Среднего Урала тоже отдаст правительственные машины на борьбу с коронавирусом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил последовать примеру главы Екатеринбурга Алексея Орлова и отдать часть машин регионального правительства больницам для борьбы с коронавирусом. Об этом он написал в своем Instagram.

"Ситуация с пандемией пока не улучшается, заболевших очень много и своих ресурсов у больниц не хватает. Участковые без транспорта физически не успевают на все вызовы. В прошлом году, когда ситуация с ковидом тоже была непростой, я обратился к мэрам с просьбой отдать часть машин администраций медикам. Многие тогда пошли навстречу. И вот я снова прошу глав наших городов об этом. Больницам необходима помощь", - написал губернатор.

Напомним, что Алексей Орлов отдал 24 автомобиля городской администрации в помощь врачам, работающим с заболевшими COVID-19. Градоначальник отметил резкое увеличение роста заражения, подчеркнув, что сейчас медики работают на пределе своих возможностей.

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Теги: Куйвашев, машины, больницы, коронавирус



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