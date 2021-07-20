Глава Среднего Урала тоже отдаст правительственные машины на борьбу с коронавирусом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил последовать примеру главы Екатеринбурга Алексея Орлова и отдать часть машин регионального правительства больницам для борьбы с коронавирусом. Об этом он написал в своем Instagram.

"Ситуация с пандемией пока не улучшается, заболевших очень много и своих ресурсов у больниц не хватает. Участковые без транспорта физически не успевают на все вызовы. В прошлом году, когда ситуация с ковидом тоже была непростой, я обратился к мэрам с просьбой отдать часть машин администраций медикам. Многие тогда пошли навстречу. И вот я снова прошу глав наших городов об этом. Больницам необходима помощь", - написал губернатор.

Напомним, что Алексей Орлов отдал 24 автомобиля городской администрации в помощь врачам, работающим с заболевшими COVID-19. Градоначальник отметил резкое увеличение роста заражения, подчеркнув, что сейчас медики работают на пределе своих возможностей.