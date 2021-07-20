20 Июля 2021
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Общество Пермский край
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Березниках открылся построенный при участии "Уралкалия" центр для ПЦР-тестов на коронавирус

Сегодня в больнице имени Вагнера (Березники) была открыта после капитального ремонта лаборатория для проведения ПЦР-анализов на COVID-19. Помещение для лаборатории площадью 400 "квадратов" предоставила мэрия. "Уралкалий" дал 25 млн руб. для проведения ремонтных работ в помещении и приобретения необходимого оборудования. Генеральным подрядчиком при проведении капитального ремонта выступила "дочка" организации – АО "Новая недвижимость", сообщили Накануне.RU в "Уралкалии".

В рамках ремонта полностью демонтированы старые и возведены новые перегородки, а также смонтированы новые системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Помещение лаборатории разделено на "красную" и чистую зоны с автономными системами вентиляции. Воздуховоды "красной" зоны обеспечены собственным выходом со специальными бактерицидными фильтрами, обеззараживающими воздух до 99,9%.

При внутренней отделке были использованы самые современные материалы, устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами и ультрафиолетовым излучением. Лаборатория соответствует всем текущим требованиям Роспотребнадзора, её мощности позволяют проводить до 500 ПЦР-тестов в сутки.

""Уралкалий" принимает активное участие в решении социально значимых проблем Березников и Соликамска. Компания регулярно оказывает поддержку региональной сфере здравоохранения, помогая больнице имени Вагнера обеспечивать жителей Верхнекамья доступной и качественной медицинской помощью. Новая лаборатория является важным медицинским и социальным объектом, особенно с учётом текущей ситуации по эпидемиологической обстановке в Пермском крае", - сказал директор по производству оргнаизации Евгений Зыбин.

По словам главного врача клиники Руслана Кулако, открытие лаборатории в Березниках – важное событие не только для учреждения, но и для пациентов.

"Не нужно будет проводить исследования в других городах, а значит, мы сможем быстрее получать результаты тестов, оперативнее ставить диагнозы и приступать к лечению", - сказал Кулако.

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Теги: Уралкалий, Березники, ПЦР-тест, коронавирус



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