20 Июля 2021
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Армия и ВПК В России
новый истребитель (2021) | Фото: Ростех

Новый российский истребитель Checkmate может быть одно- или двухместным или беспилотным

Владимиру Путину на авиасалоне МАКС-2021 представили новинку военного авиастроения – легкий многоцелевой самолет-истребитель (ЛТС) "Сухой", который также получил неофициальное название Checkmate ("Шах и мат").

Это первый в России истребитель пятого поколения с одной силовой установкой. Производитель заверяет, что тактический истребитель имеет прорывные характеристики, включая летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.

По словам разработчиков, самолет может быть не только одноместным – он без дополнительной доработки может быть перекомпанован в двухместный, а то и вовсе выполнять роль беспилотника.

Максимальная боевая нагрузка Checkmate составит 7,4 тыс кг, скорость - до 2 скоростей звука. Первые поставки заказчикам планируется начать через 5 лет, передает РИА Новости.

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Теги: истребитель, Checkmate, беспилотник, макс-2021



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