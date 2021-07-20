20 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске бывшего налогового инспектора будут судить за взятку в полмиллиона рублей

В Магнитогорске бывшего налогового инспектора будут судить по обвинению в получении взятки в полмиллиона рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемая получила через посредника 500 тыс. рублей от директора коммерческой организации за незаконное снижение налога на добавленную стоимость при проведении выездной налоговой проверки.

Обвиняемая, как считает следствие, в акт выездной налоговой проверки внесла недостоверные сведения, сокрыв часть сделок организации с контрагентами, уменьшив сумму налога на на сумму свыше 4,7 млн руб.

Обвиняемая признала вину.

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Теги: налоговый инспектор, взятка, суд,



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