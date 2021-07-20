20 Июля 2021
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
Алексей Сафонов (2021) | Фото: t.me/truekpru

Глава ГИБДД Ставрополья стал фигурантом дела о взятках более чем на 19 млн рублей

Глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн рублей, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, Сафонов возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

Пропуска позволяли владельцам автомобилей беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД.

По местам проживания подозреваемых, а также в подразделениях ГИБДД и офисах транспортных организаций проведено более 80 обысков.

Кроме Сафонова задержаны шестеро участников возглавляемой им группы, в том числе экс-начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Следствие будет требовать их ареста.

дом начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю(2021)|Фото: t.me/Hinshtein

дом начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю(2021)|Фото: t.me/Hinshtein

дом начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю(2021)|Фото: t.me/Hinshtein

По данным телеграм-каналов, группировка ставропольских гибддшников действовала с 2017 года.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале опубликовал фотографии с места обыска. Судя по фото, изъята валюта на сумму не менее 33 тысяч долларов, 6 тысяч евро и 1 миллион 255 тысяч рублей.

Скандальный ремонт обескуражил даже Ксению Собчак. "Реальный же факт: в Подмосковье невозможно купить нормальный дом. А все потому, что в свое время все эти дома нахапали чиновники и сделали адский ремонт" - приводит слова Собчак агентство Infox.

Часть денежных средств, изъятых у начальника Ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова(2021)|Фото: t.me/Hinshtein / Александр Хинштейн

Часть денежных средств, изъятых у начальника Ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова(2021)|Фото: t.me/Hinshtein / Александр Хинштейн

Часть денежных средств, изъятых у начальника Ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова(2021)|Фото: t.me/Hinshtein / Александр Хинштейн

Сафонов — полковник полиции. Он возглавил управление ГИБДД по Ставропольскому краю в 2012 году.

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Теги: гибдд ставропольского края, алексей сафонов



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Развитие сюжета:

Ранее 20.07.2021 15:38 Мск Задержанный глава ГИБДД Ставрополья публично осуждал взяточников

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Ранее 20.07.2021 12:36 Мск Хинштейн сообщил о задержании "верхушки" УГИБДД Ставропольского края


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