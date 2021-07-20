В госпитале Тетюхина заявили о росте очереди нуждающихся в медпомощи после отмены квот Минздрава

Руководство госпиталя имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле выступило с острыми заявлениями в преддверии нового судебного заседания в Арбитражном суде Свердловской области по слушанию иска к госпиталю со стороны Корпорации развития Среднего Урала, связанной с правительством региона.

Как рассказали Накануне.RU представители Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, требования КРСУ компрометируют политику инвестиций в экономику Свердловской области, а уничтожение клиники может понизить инвестиционный рейтинг региона и нанести убытки бюджету региона

Также в центре привели конкретные аргументы рентабельности УКЛРЦ.

"Актуальной потребностью для России остаётся 280-320 тыс. эндопротезирований крупных суставов в год, в то время, как существующие возможности здравоохранения страны не превышают 150 тыс. операций в год. Средняя ежегодная загрузка УКЛРЦ составляет не более 40% (примерно 1800 операций при мощности 4500 эндопротезирований/год).

Таким образом, наличие специализированного центра в системе здравоохранения Российской Федерации остаётся более чем востребованным и в настоящее время", - рассказали в клинике.

По информации сотрудников госпиталя, из-за отсутствия квот на лечение со стороны федерального минздрава и министерства здравоохранения Свердловской области образовалась очередь.

На данный момент в УКЛРЦ листы ожидания жителями Свердловской области высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии насчитывают около 2000 пациентов с длительностью ожидания от 6 месяцев до 1,5 лет.

Также в центре напомнили, что 98% операций в медицинском центре бесплатны для пациентов и осуществляется за счет средств регионального бюджета (с 2014г. по 2019г.) и системы ОМС (ТФОМС - с 2014 года, ФФОМС - с 2020 года).