20 Июля 2021
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Задержание подозреваемых в незаконной добыче драгоценных металлов вблизи ЗАТО Лесной (2021) | Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ

Возле уральского ЗАТО задержали нелегальных добытчиков золота и платины

Вблизи уральского ЗАТО Лесной бойцы спецназа Росгвардии задержали подозреваемых в незаконной добыче драгоценных металлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского округа Росгвардии, спецоперация проводилась совместно с сотрудниками ФСБ: в четырех километрах северо-восточнее населенного пункта в районе реки Тура были обнаружены 17 человек, проводящих земляные работы по незаконной добыче драгметаллов с использованием габаритной техники. Все они были задержаны.

Оказалось, что площадь раскопок составила несколько гектар. На месте стояли три фронтальных погрузчика и экскаватора, пять самосвалов, грузовик "Урал", трактор и два УАЗа. Также силовики нашли три водяных насоса для промывки породы, пожарные рукава, бытовки на колесных базах и топливные цистерны.

Задержание подозреваемых в незаконной добыче драгоценных металлов вблизи ЗАТО Лесной (2021)|Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ

Эксперты пришли к выводу, что площадь земли и леса имеет следы раскопок и промывки грунта, а часть лесного фонда повреждена. Сейчас на экспертизу направлен намытый песок, предположительно, с содержанием золота и платины.

По данному факту проводится проверка.

Задержание подозреваемых в незаконной добыче драгоценных металлов вблизи ЗАТО Лесной (2021)|Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ

Задержание подозреваемых в незаконной добыче драгоценных металлов вблизи ЗАТО Лесной (2021)|Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ

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Теги: Лесной, золото, Росгвардия, ФСБ



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