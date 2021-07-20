Возле уральского ЗАТО задержали нелегальных добытчиков золота и платины

Вблизи уральского ЗАТО Лесной бойцы спецназа Росгвардии задержали подозреваемых в незаконной добыче драгоценных металлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского округа Росгвардии, спецоперация проводилась совместно с сотрудниками ФСБ: в четырех километрах северо-восточнее населенного пункта в районе реки Тура были обнаружены 17 человек, проводящих земляные работы по незаконной добыче драгметаллов с использованием габаритной техники. Все они были задержаны.

Оказалось, что площадь раскопок составила несколько гектар. На месте стояли три фронтальных погрузчика и экскаватора, пять самосвалов, грузовик "Урал", трактор и два УАЗа. Также силовики нашли три водяных насоса для промывки породы, пожарные рукава, бытовки на колесных базах и топливные цистерны.

Эксперты пришли к выводу, что площадь земли и леса имеет следы раскопок и промывки грунта, а часть лесного фонда повреждена. Сейчас на экспертизу направлен намытый песок, предположительно, с содержанием золота и платины.

По данному факту проводится проверка.