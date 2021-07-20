20 Июля 2021
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Сборная России по футболу (2021) | Фото: твиттер сборной России по футболу

Домашние отборочные матчи ЧМ-2022 сборная России по футболу проведет в Казани и Санкт-Петербурге

Домашние отборочные матчи ЧМ-2022 сборная России по футболу проведет в Казани и Санкт-Петербурге.

Так, 8 октября россияне на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани сыграют со Словакией (начало матча в 21:45), а 11 ноября встретятся с Кипром на стадионе "Газпром Арена" в северной столице (начало матча в 20:00), сообщили в Российском футбольном союзе.

"Также в октябре и ноябре сборная России проведет два гостевых матча квалификации. 11 октября на стадионе "Людски врт" в Мариборе они встретятся со Словенией, начало - в 21:45 мск (20:45 по местному времени). Завершат групповой этап отбора они 14 ноября матчем в Хорватии - на стадионе "Полюд" в Сплите, который начнется в 17:00 мск (15:00 по местному времени)", - сообщили в РФС.

Также в сентября сборная России проведет три оборочные встречи. 1 сентября россияне на БСА ОК "Лужники" примут Хорватию, а 7 сентября на стадионе "Волгоград Арена" наша команда сыграет с Мальтой. Начало обеих игр - в 21:45. Между двумя домашними матчами состоится один гостевой - 4 сентября в Никосии на стадионе ГСП против Кипра, начало - в 16:00 (местное время совпадает с московским).

Напомним, что в марте сборная России одержала победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1), но уступила Словакии (1:2). В настоящее время наша команда занимает второе место в отборочной группе H, уступая вице-чемпионам мира хорватам по разнице мячей.

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Теги: сборная россии, чм-2022, домашние матчи, отборочный тур



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