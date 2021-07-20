Еще в пяти городах Югры могут ввести локдаун

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Югре остается напряженной. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова сообщила сегодня на заседании регионального оперативного штаба, передает корреспондент Накануне.RU.

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в регионе возросла на 12%.

Сразу в пяти городах автономного округа карантин могут ужесточить. Речь идет о Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае. При этом в Югорске и Советском, где локдаун уже введен, отсутствуют основания для досрочного снятия ограничительных мер.

Наталья Комарова поручила рабочим группам регионального оперативного штаба вместе с главным санитарным врачом округа определить конкретные меры, позволяющие сдержать рост заболеваемости на период с 23 июля до 10 августа 2021 года.