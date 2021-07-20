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Политика
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков опроверг сообщения о тайной стройке в Ново-Огарево

В Кремле опровергли сообщения СМИ о большой "тайной" стройке рядом с резиденцией президента России Владимира Путина в Ново-Огарево.

"Ничего такого там нет. Это резиденция главы государства, там нет никаких строек", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что ресурс, где был размещен соответствующий материал, внесен в реестр запрещенной информации в России, в Кремле его публикации не читают, пишет "Интерфакс".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на земельном участке площадью 10,7 гектара уже возведены двухэтажный гостевой дом площадью 4000 квадратных метров, пятиэтажный спортивный комплекс с ледовой ареной, лечебно-оздоровительный комплекс.

В мае в Кремле назвали ерундой новые сообщения про строительство "дворца в Геленджике". Напомним, в начале года в Сети появилось расследование Алексея Навального, в котором говорится, что на мысе Идокопас находится "дворец Путина" – частная территория, которая, якобы, через номинальных владельцев фактически принадлежит президенту России. Сам Владимир Путин опроверг эту версию. Он заявил, что ни он, ни его родственники никогда юридически не владели этой недвижимостью. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике.

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Теги: дмитрий песков, ново-огарево, стройка



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