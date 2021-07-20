Собянин дал название новой линии метро в Москве и девяти ее станциям

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил название новой линии метро и девяти станций, которые на ней расположатся. Это будет Троицкая линия – по названию города, который она соединит с центром столицы (поезда будут ходить до станции МЦК "Крымская"), сообщили в пресс-службе департамента транспорта города.

На линии будет девять станций: "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Тютчевская", "Бачуринская", "Коммунарка", "Сосенки", "Ракитки" и "Десна".

Еще одну станцию, которую строят на Люблинско-Дмитровской линии метро, назовут Яхромская — по одноименной улице рядом.