20 Июля 2021
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Экономика В России
СладКо конвейер конфеты фабрика упаковка (2011) | Фото: Накануне.RU

В Минприроды опровергли предположение о дефиците товаров в магазинах из-за РОП

В Минприроды России не согласны с позицией ритейлеров по поводу новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП).

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предупредили о возможном дефиците товаров в рознице – из-за положений закона об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. В частности, товары, не включенные в реестр, просто нельзя будет продавать.

В министерстве напомнили, что РОП уже действует четыре года, и дефицита до сих пор не возникло. Правда, существенного влияния сборы от РОП тоже не оказали: денег собирается мало, мусор и упаковка на них не утилизируется.

"Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства", - цитирует РБК министерство.

 

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Теги: минприроды, роп, упаковка, утилизация, дефицит



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