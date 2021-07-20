В Челябинской области первый замминистра экологии уходит в отставку

Яна Куприкова покидает пост первого заместителя министра экологии Челябинской области. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор региона Виктор Мамин, передает корреспондент Накануне.RU.

В документе говорится, что она покидает должность по собственной инициативе с 27 июля.

Яна Куприкова с января 2018 года исполняла обязанности министра экологии региона после отставки Ирины Гладковой. В мае этого же года была назначена первым заместителем министра экологии региона.

Сегодня стало известно о задержании заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, которого подозревают в превышении должностных полномочий.