20 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
Евгений Швейковский (2021) | Фото: r66.fssp.gov.ru

В Екатеринбурге после вакцинации скончался замначальника ФССП

На 41 году жизни скончался замруководителя Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области Евгений Швейковский. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

"За время прохождения службы зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным, надежным сотрудником. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким моральным и этическим принципам пользовался у коллег заслуженным авторитетом и уважением", - рассказывают в УФССП.

Родные утверждают, что причиной стала недавняя вакцинация от коронавируса. Госслужащий вакцинировался 12 июля. После этого он заболел, однако "скорая", которую вызвали родные, не приехала на вызов. В итоге он сам добрался до больницы №40 с температурой 39, но врачи спасти его уже не смогли, он скончался.

В пресс-службе УФССП по региону эту информацию корреспонденту Накануне.RU не прокомментировали.

На службу Евгений Швейковский поступил в 2006 г., за время работы был награжден медалями ФССП России "За службу" 3 степени, "За заслуги", "150 лет основания института судебных приставов", неоднократно награжден благодарностями и почетными грамотами ФССП России, благодарностями Минюста России, благодарственными письмами законодательного собрания и правительства Свердловской области, почетной грамотой судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, и наградами иных министерств и ведомств. Принимал участие в премии "Офицеры России", где стал лауреатом в номинации "За новации".

"Он останется в памяти как добрый и отзывчивый, корректный и сдержанный коллега, надежный товарищ, энергичный и жизнерадостный человек. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - добавили в УФССП по региону.

Напомним, недавно в Рыбинске (Ярославская область) похоронили 38-летнего легкоатлета Владимира Дорожкина, который скоропостижно скончался через несколько часов после вакцинации.

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Теги: УФССП, смерть, кончина, Швейковский



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