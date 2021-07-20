20 Июля 2021
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Путин и Шойгу на учениях Кавказ-2020. (2020) | Фото: kremlin.ru

"Российская авиатехника займет достойное место на мировом рынке" - Путин

Российский президент Владимир Путин открыл сегодня в подмосковном Жуковском международный авиакосмический салон МАКС-2021.

Глава государства анонсировал военные и гражданские новинки, а также "перспективные фундаментальные разработки" вроде беспилотных комплексов и систем с использованием искусственного интеллекта.

Наибольшие надежды Путин возлагает на МС-21, Ил-114, самолет "Байкал", а также на уже модернизацию "Суперджета", на российские двигатели.

"Российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение разрабатывает самые современные машины. Современная и безопасная российская техника займет достойное место на мировом рынке, нам есть что предложить партнерам и в области фундаментальных разработок. Это сверхзвуковой гражданский лайнер, самые современные силовые установки, искусственный интеллект", - заявил Путин.

Президент совместил открытие авиасалона и поздравление мусульман с праздником Курбан-байрам. По словам путина, "примерно 15-20% российских мусульман работает в авиационной промышленности".

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Теги: макс-2021, владимир путин, авиатехника, авиасалон



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