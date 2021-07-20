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Рабочие в Амурской области разгромили офис компании (2020) | Фото: Telegram/Baza

Девять рабочих осуждены за беспорядки на Амурском ГПЗ

В Амурской области вынесены приговоры девятерым участникам погромов, произошедших на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего комплекса летом прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в региональном следственном управлении СК РФ, осуждена первая группа рабочих, которым предъявлено обвинение по в участии в массовых беспорядках.

Шестерым рабочим назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, троим – один год и семь месяцев лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима. После колонии осужденных ждет депортация.

В отношении других активных участников беспорядков уголовные дела рассматриваются в суде.

Ранее Следственный комитет сообщил, что задержаны 11 участников массовых беспорядков на стройке газоперерабатывающего завода в Свободном.

13 июля 2020 года вахтовики устроили погром на строящемся Амурском ГПЗ "Газпрома". Для того, чтобы успокоить самых буйных, пришлось вызывать ОМОН. Поводом к бунту стала невыплата зарплаты - якобы рабочие не получают деньги уже три месяца.

Видеоролики с места событий появились в соцсетях. На одном из них несколько десятков мигрантов врываются в офис турецкой компании "Реннейссанс". Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а также об участии в массовых беспорядках.

Напомним, по данным СКР, конфликт возник между гражданами Узбекистана – работниками подрядной организации и ее руководством "в связи с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность".

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Теги: амурский гпз, погромы, вахтовики



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Ранее 13.07.2020 12:30 Мск Вахтовики устроили погром на Амурском ГПЗ "Газпрома" - на место стянули ОМОН


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