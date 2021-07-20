В Тюменской области из-за коронавируса на две недели приостановлено оказание плановой медпомощи

В Тюменской области с сегодняшнего дня приостановлены профилактическая и плановая медицинская помощь, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Без плановой медпомощи пациенты останутся на две недели.

По данным областного депздрава, соответствующее решение принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями, а также недостаточным охватом вакцинации.

"Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене. Ограничения вводятся и в стационарах: переносятся на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время: "кардиология", "онкология", "травматология", "гематология" , - говорится в сообщении оперштаба.

По этим профилям плановое оказание медицинской помощи сохранится.