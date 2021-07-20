В МЧС предупредили о трехдневных дождях и грозах на Среднем Урале

В МЧС вновь предупредили о резком ухудшении погоды на Среднем Урале.

По данным синоптиков, с 21 по 23 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в период непогоды лучше всего отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

Автовладельцам, которые едут на личном транспорте, рекомендуют не пытаться преодолеть подтопленные участки.

"Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение, включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство, пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание", - советуют в ведомстве.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчан просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - "101" или единому номеру вызова экстренных служб - "112".

Напомним, в минувшие выходные в Екатеринбурге из-за сильного ливня с грозой, продолжавшегося в некоторых районах до часа, оказались затоплены улицы, а в одном из торговых центров даже обрушился потолок.