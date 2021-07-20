20 Июля 2021
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Политика В России
Наталья Поклонская (2019) | Фото:Накануне.RU

"Мы собирались, говорили… но работали – другие": Поклонская про борьбу с коррупцией

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская не считает, что парламент эффективно борется с коррупцией. Да и не его это профиль, полагает депутат.

"Ну да, мы собирались, говорили… но работали другие: полиция, ФСБ, другие службы. Я считаю, что мы [депутаты] должны послушать их [силовиков], какого инструмента им в борьбе с коррупцией не хватает, дать им эти инструменты, а потом спросить за их использование. Эту работу надо делать, а не обсуждать. И лучше ее делают прокурорские работники", - заявила Поклонская на пресс-конференции.

Возможно, именно поэтому Поклонская не идет на второй срок в Госдуму. На встрече с журналистами она намекнула, что не прочь вернуться в кресло прокурора Крыма, а Госдуму покинуть – это ее собственное желание.

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Теги: коррупция, наталья поклонская, госдума, силовики, прокуратура



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