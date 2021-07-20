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Происшествия СЗФО В России
Сямозеро, дети, трагедия (2016) | Фото: newstes.ru

Оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере оставили в силе

Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере в отношении руководства регионального управления Роспотребнадзора.

Решение суда может быть обжаловано в кассационной инстанции, передает "Интерфакс".

В марте городской суд в Петрозаводске снова оправдал экс-главу карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио главы ведомства Людмилу Котович. Они являются фигурантами дела о трагедии на Сямозере в 2016 году – тогда погибли 14 детей.

Коваленко и Котович вменяли халатность. Суд счел, что в их действиях не было состава преступления.

Прокуратура обжаловала приговор, она требовала для обоих фигурантов шесть лет колонии-поселения.

18 июня 2016 года в результате шторма два туристических каноэ, следовавших по акватории озера с находящимися на них 24 детьми в сопровождении Валерия Круподерщикова, перевернулись, в результате 14 детей утонули.

Расследование трагедии на Сямозере было завершено в мае 2017 года. Слушания по уголовному делу начались в апреле 2018 года. Перед судом предстали шесть человек. Бывший директор лагеря Елена Решетова и ее экс-заместитель Вадим Виноградов, а также бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков обвинялись по статьям "оставление в опасности" и "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Обвинение в оказании небезопасных услуг было также предъявлено экс-инструктору лагеря "Сямозеро" Павлу Ильину. Коваленко и Котович обвинялись по статье "халатность".

Виноградов, как и Решетова, получил 9,5 лет колонии общего режима. Круподерщиков был оправдан по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но признан виновным по 125 статье УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил его из-за истечения срока давности.

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Теги: сямозеро, оправдательный приговор, карелия



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