С семьи депутата Госдумы Колесникова требуют порядка миллиарда рублей в рамках дела о банкротстве аптек "Классика"

Конкурсный кредитор аптеки "Классика ЧЛ" подал в Арбитражный суд Челябинской области заявление о привлечении семьи депутата Госдумы Олега Колесникова к субсидиарной ответственности с требованием взыскать 936,5 млн рублей.

Основанием для подачи заявления послужило решение ФНС России по Центральному району Челябинска, в котором установлена взаимосвязь "Аптека "Классика" и аффилированных ей организаций, где конечными выгодоприобретателями являются Олег Колесников, его супруга Лена Колесникова и дочь Александра. Изложенные в решении выводы налоговой инспекции поддержали суды вышестоящих инстанций.

В заявлении говорится, что вывод активов общества "Аптека "Классика" ЧЛ начался задолго до его банкротства летом 2017 года. Убыточную деятельность компания, как следует из материалов дела, вела на конец 2013 года. Это, по мнению заявителя, могло стать основанием для спланированной схемы "сворачивания бизнеса".

В 2013 году было создано общество "Аптека "Классика" ЧЛ. Учредителем была дочь Олега Колесникова, затем 100% в уставном капитале общества перешло Вячеславу Штеркелю. Вячеслав Штеркель и Александра Колесникова являлись участниками общества "Аптека "Классика плюс" до момента ее ликвидации в августе 2015 года, что по мнению заявителя, свидетельствует об аффилированности "Аптека "Классика" ЧЛ и "Аптека "Классика плюс".

Установлено, что "Аптека "Классика" ЧЛ фактически с момента ее учреждения начала принимать участие в схемах, направленных на погашение задолженности общества "Аптека "Классика". Основным источником денежных средств "Аптека "Классика" ЧЛ являлось получение кредитов в банках (одни кредитные обязательства погашались за счет получения новых кредитов).

Так, в период с 27 мая по 31 декабря 2013 года общество "Аптека "Классика" ЧЛ привлекало кредитные средства ПАО "Челябинвестбанк" в сумме 300 млн рублей для расчетов с "Аптека "Классика". Исполнение обязательств по кредитным договорам обеспечивалось поручительством ряда компаний, входящих в группу Колесникова. В 2014 году с общества "Аптека "Классика" ЧЛ в "Аптека "Классика" было перечислено 223,6 млн рублей якобы по договору поставки. При этом сведения о самой поставке, в размере уплаченной суммы, отсутствуют. Также были перечислены платежи с различными назначениями на сумму порядка 25 млн руб.

В октябре 2016 года было принято решение о проведении выездной налоговой проверки на предприятия, которая установила, что "Аптека "Классика" и "Аптека "Классика" ЧЛ являются взаимозависимыми организациями, так как имеют одних и тех же лиц, и их родственников в составе учредителей, должностных лиц и работников компаний. Все организации имеют один IP-адрес, располагаются в одном месте.

В сентябре 2016 года было создано "Аврора", с которым были перезаключены все договоры с поставщиками и покупателями и передан склад "Аптека "Классика" ЧЛ.

В 2016 – 2017 годах "Аптека "Классика" ЧЛ и ПАО "Челябинвестбанк" заключили кредитные договоры на общую сумму 621 млн рублей. После того, как общество был объявлено банкротом, банк на основании договоров уступки права требования уступил долг обществу "Аврора" с суммой требований 616,8 млн рублей. В настоящий момент сделка по уступке прав требования оспаривается в Арбитражном суде Челябинской области.