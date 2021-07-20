ЦИК утвердил порядок дистанционного голосования на выборах в Госдуму

Центризбирком утвердил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму (17-19 сентября). В этом году "дистанционка" будет применяться в семи регионах

ДЭГ будет проводиться с 8:00 по московскому времени 17 сентября до 20:00 по московскому времени 19 сентября. Подать заявление на участие в ДЭГ можно на портале Госуслуги (избирателям, зарегистрированным в Москве, также на портале mos.ru) не ранее 2 августа и не позднее 24:00 по московскому времени 13 сентября.

Голосовать дистанционно смогут жители одного из семи регионов: Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области, Москва и Севастополь). Они должны быть зарегистрированы на сайте госуслуг.

Впрочем, проголосовать смогут и, например, жители Донбасса, имеющие российский паспорт.

В ЦИК также исключили возможность двойного голосования на выборах: участвующих в голосовании онлайн вычеркнут из списков на участках.