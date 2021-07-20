На Ямале отцу грозит срок за смерть сына

В Надыме отца будут судить за гибель пятимесячного сына, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении СКР.

По данным следствия, 18 мая местный житель, не имея удостоверения на право управления маломерным судном, взял на борт моторной лодки "Казанка-5М4" семь пассажиров, в том числе четырёх детей. Они не были обеспечены ни спасательными жилетами, ни нагрудниками. Вечером во время плавания по реке в сторону Кутопьюгана обвиняемый на одном из крутых поворотов реки не справился с управлением. Лодка опрокинулась. Погиб пятимесячный сын водителя, а сам он и остальные пассажиры смогли самостоятельно выбраться из воды.

В рамках следствия обвиняемый, которому грозит до двух лет колонии, признал вину и активно сотрудничал со следствием. Дело ушло в суд.