20 Июля 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Пустая лодка, река (2017) | Фото: 99px.ru

На Ямале отцу грозит срок за смерть сына

В Надыме отца будут судить за гибель пятимесячного сына, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении СКР.

По данным следствия, 18 мая местный житель, не имея удостоверения на право управления маломерным судном, взял на борт моторной лодки "Казанка-5М4" семь пассажиров, в том числе четырёх детей. Они не были обеспечены ни спасательными жилетами, ни нагрудниками. Вечером во время плавания по реке в сторону Кутопьюгана обвиняемый на одном из крутых поворотов реки не справился с управлением. Лодка опрокинулась. Погиб пятимесячный сын водителя, а сам он и остальные пассажиры смогли самостоятельно выбраться из воды.

В рамках следствия обвиняемый, которому грозит до двух лет колонии, признал вину и активно сотрудничал со следствием. Дело ушло в суд.

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Теги: утопление, лодка, Надым, младенец



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