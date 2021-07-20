20 Июля 2021
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дом начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю (2021) | Фото: t.me/Hinshtein

Хинштейн сообщил о задержании "верхушки" УГИБДД Ставропольского края

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о задержании "практически всей верхушки" УГИБДД Ставропольского края. Официального подтверждения от МВД пока не поступало.

По данным депутата, спецоперацию провели ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии. Задержаны более 35 сотрудников во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Им инкриминируется "организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п.", заявил Хинштейн.

"По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от "блатных номеров и пропуск большегрузов - до торговли песком", - пишет парламентарий в своем телеграм-канале. Также депутат опубликовал фото из "скромного" жилища Сафонова.

дом начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю(2021)|Фото: t.me/Hinshtein

дом начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю(2021)|Фото: t.me/Hinshtein

дом начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю(2021)|Фото: t.me/Hinshtein

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Теги: гибдд ставропольского края, александр хинштейн



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