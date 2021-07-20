Прокуратура до сих пор не ответила на запрос Поклонской по стройкам в крымских парках

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская до сих пор не получила ответ на свой запрос в Генпрокуратуру о результатах проверки деятельности руководства республики в отношении Форосского и Меласского парков. Напомним, в этом году там начались стройки, которые местные жители считают незаконными, но власти придерживались противоположного мнения. В частности все устраивало министерство экологии Крыма. Правда, накануне стало известно, что министр экологии Геннадий Нараев уходит в отставку. Он был одним из тех, кто одобрил снос зеленых насаждений в реликтовых парках на южном берегу Крыма.

По мнению Поклонской, отсутствие быстрого ответа на запрос – это нормально, по нормативам у надзорного ведомства еще есть время. Она также выразила надежду на то, что новые депутаты Госдумы от Крыма не оставят без внимания тему вырубки парков и "будут занимать принципиальную позицию по этому вопросу".

Поклонская напомнила, что на лето строительные работы в парках были законсервированы по решению главы республики Сергея Аксенова. Впрочем, в начале июня жители окрестностей Меласского парка возмущались режимом, который установили застройщики территории для прохода на морской берег, а также размером территории, огороженной для стройки.