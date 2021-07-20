"Дворовую вакцинацию" в Екатеринбурге прошли уже более 2000 человек

Вакцинация во дворах домов в Екатеринбурге набирает обороты, на сегодняшний день прививки "по месту жительства" поставили уже более 2 тыс. человек. Организацией "дворовой кампании" занимаются депутаты "медицинской фракции" городской думы в своих округах.

"Гордума на каникулах, но депутаты медицинской фракции работают. Вчера ещё 130 человек поставили прививки в моей приёмной на Эльмаше. Всего уже больше двух тысяч человек", - сообщил председатель "медфракции" Алексей Вихарев.

По его словам, вакцинация во дворах оказалась очень востребованной: "Не нужно искать, где есть вакцина, всё быстро, без мучительных очередей. Нужно только заранее записаться, чтоб врачи рассчитали и привезли точное количество препарата".

На этой неделе во вторник и среду дворовая вакцинация будет организована в Академическом, а в четверг снова на Эльмаше. Записаться можно по номерам общественной приёмной депутата Алексея Вихарева: +7 912 207-19-54, +7 (343) 301-16-00.

Напомним, что "медицинская фракция" в Екатеринбурге организовала мобильные пункты вакцинации возле жилых домов, по состоянию на 9 июля поставить прививку от коронавируса прямо у себя во дворе смогли более тысячи человек.