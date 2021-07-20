В Чердынском районе Прикамья выставили на Avito месторождение

В Чердынском районе Пермского края на бесплатный сайт объявлений Avito выставили на продажу Люльвенское нефтяное месторождение углеводородного сырья, передает корреспондент Накануне.RU.

В стоимость продажи входит ООО с лицензиями, которая будет действовать до 2054 г., а также иными документами, разрешающими и регламентирующими работы в этой отрасли.

Также продается материально-техническая база: два станка-качалки, два глубинно-насосных оборудования, семь резервуаров для хранения нефти (50-75 м3), система трубопроводов – общая протяженность которых составляет более четырех километров, здание для работы персонала, мастерская-склад, два модульных здания для проживания персонала, бульдозер, УАЗ.

Кроме того, покупателю предложат готовый бизнес-процесс по реализации сырья, налогообложению, с персоналом и проектом по увеличению добычи нефти.

Цена вопроса составляет 100 млн руб.

Отметим, что ранее на Ямале тоже выставили месторождение на Avito. Цена объекта гораздо выше и составляет 3,5 млрд руб.