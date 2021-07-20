20 Июля 2021
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Общество Свердловская область
вывоз контейнеров для глэмпинга из Мичуринского (2021) | Фото: Дмитрий Маслов

Беседок не будет: в Екатеринбурге из Мичуринского вывозят контейнеры для глэмпинга

Из микрорайона Мичуринский в Екатеринбурге после вмешательства главы города Алексея Орлова начали вывозить контейнеры, предназначенные для строительства глэмпинг-парка. Об этом Накануне.RU сообщил местный активист Дмитрий Маслов.

Напомним, в конце мая жители Мичуринского выступили против строительства в местном парке и создали петицию. По их данным, в непосредственной близости от жилого дома и многоуровневого паркинга, вокруг которого санитарная зона, развернулось строительство отапливаемых беседок и бань. Как отмечали авторы обращения, по кадастровой карте данная территория отнесена к землям сельскохозяйственного назначения.

В петиции утверждалось, что коммерсанты ведут работы с нарушениями, а с жильцами близлежащих домов не выстроен диалог. В итоге люди сумели собрать более 1000 подписей против застройки. После этого ситуацией заинтересовалась прокуратура. Против строительства глэмпинг-парка выступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Представители мэрии проводили переговоры с предпринимателем об обмене земли, чтобы спасти зеленую зону.

вывоз контейнеров для глэмпинга из Мичуринского(2021)|Фото: Дмитрий Маслов

Как рассказал Дмитрий Маслов, сегодня утром в Мичуринский приехал длинномер для перевозки контейнеров и манипулятор.

"Они погрузили контейнеры в количестве трех штук и сказали, что сегодня приедут еще за тремя. Всего их 11. Надеемся, что до конца недели они этот вопрос закроют. Мы очень рады", - отметил активист.

По его словам, это обычные железнодорожные контейнеры. Взявший участок в аренду бизнесмен планировал переделать их в отапливаемые беседки и сделать две бани, против чего и выступали местные жители.

"Но благодаря общественному резонансу, помощи администрации, депутатов и активности жителей этот вопрос удалось сдвинуть", - добавил Маслов.

вывоз контейнеров для глэмпинга из Мичуринского(2021)|Фото: Дмитрий Маслов

Он уточнил, что после вывоза на месте несостоявшейся стройки останется мусор. Но если его не уберут вслед за контейнерами, то этим займутся сами жители.

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Теги: Мичуринский, парк, беседки, контейнеры, вывоз, Екатеринбург



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