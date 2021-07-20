20 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Заседание суда по делу Владимира Васильева, ДТП на ул. Малышева (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд отменил наказание Васильева, виновного в ДТП у Алатыря

В Свердловском областном суде стартовало рассмотрение по существу апелляционной жалобы адвокатов в защиту сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, осужденного за смертельное ДТП у Алатыря в августе 2019 г. Помимо этого апелляционные жалобы также подали представители потерпевших.

Напомним, что Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 марта 2021 г. признал Васильева виновным и осудил на 9 лет и 3 месяца колонии общего режима. Виновник ДТП также выплатит 2,5 млн руб. в счет возмещения морального вреда родственникам погибших.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Свердловский облсуд приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга отменил и вернул дело обратно в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Помимо этого изменена и мера пресечения Васильеву - продлено заключение под стражей на два месяца - до 20 сентября.

Сегодня а зале суда присутствовали владелец автомобиля KIA Rio, на котором и было совершено ДТП с пятью автомобилями - Фомин, супруга и сестра погибшего Никифорова - Ирина Алферова и Елена Лель. Васильев участвовал в судебном заседании посредством видеосвязи.

Сторона защиты продолжала настаивать на трезвости Васильева во время аварии и хотела снизить наказание, переквалифицировав статью обвинения в уголовном деле. По их утверждению, показания знакомого осужденного Фомина о том, что Васильев выпивал перед тем, как сесть за руль, опровергаются результатами экспертизы городской клинической больницы 24. Также, по словам юриста, Васильев не угонял авто и не отказывался от медосвидетельствования, а только настаивал на его проведении в санитарных условиях.

"Экспертиза есть, кровь брали. Я не понимаю, почему это игнорируют", - заявил сам виновник ДТП.

Таким образом защита настаивала на отмене ч. 1 ст. 166 УК РФ и изменении с 6 ст. 264 на ч. 5.

ДТП на Малышева в Екатеринбурге(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

В свою очередь, родственники погибшего настаивают на увеличении срока лишения свободы (любой срок свыше 10 лет), утверждая об общественной опасности, которую осужденный представляет. Более того, о несправедливости приговора, по мнению стороны потерпевших, свидетельствует поведение Васильева после ДТП, такие действия, как подмена анализов, препятствование расследованию и отсутствие раскаяния. По их мнению, срока, назначенного Ленинским судом недостаточно, поскольку даже спустя два года Васильев не понял что совершил, и отсидев три года, может выйти по УДО и совершить аналогичное преступление.

"Я считаю, что человек который не может сознаться и понять совершенного, не может понести ответственности за свое преступление. Нужно увеличить наказание, чтобы человек понял и чтобы другие люди такого не совершали. У меня такое ощущение, что брат не умер, а уехал в командировку в Москву или все еще живет с женой и дочерью. Мама продолжает плакать каждую ночь и постоянно пересматривает видео с аварией. Надеюсь, суд услышит нас", - сообщила сестра Никифорова.

Более того, справка из ЦГКБ 24, свидетельствующая о трезвости осужденного полностью противоречит показаниям сотрудников скорой и ДПС, которые видели состояние Васильева сразу после ДТП: расширенные зрачки, тремор, неадекватное поведение - вырывал капельницу, пытался сбежать из кареты скорой помощи и просил включить ему музыку.

В суде также присутствовал гособвинитель, который настаивал на справедливости наказания виновника смертельной аварии. По его словам, экспертиза ЦГКБ 24 проверяла в крови наличие только этилового спирта, что не подтверждает полное отсутствие алкогольного опьянения, а также опирался на подтверждение факта подмены мочи осужденного на анализы его отца. При этом, вынося приговор, суд первой инстанции учел все обстоятельства, в связи с чем прокурор посчитал решение суда первой инстанции справедливым и просил оставить его без изменений.

Владимир Васильев, ДТП у Алатыря(2019)|Фото: Накануне.RU

Васильев обратился с последним словом: "Я приношу свои извинения и соболезнования потерпевшим и раскаиваюсь в содеянном. Я понимаю, что произошло и всегда понимал, что я наделал и несу за это ответственность с первого же дня. И буду нести ответственность - как решит суд, так и будет. Я не пытаюсь уйти от ответственности, я уже два года нахожусь в тюрьме и буду сидеть дальше. Понимаю, что утрата не восполнима, каждый человек индивидуальный никак его не заменить. В свою очередь буду делать все возможное, чтобы возместить материальный и моральный ущерб. Простите меня за то, что я сделал, я не хотел этого. Мне больше нечего сказать", - заявил Васильев.

Супруга погибшего Никифорова продолжает относиться к раскаянию Васильева скептически, утверждая, что в отличие от начала всех судебных заседаний, сегодня в его голосе нет ни капли сожаления.

"Вы сами видели, я что он не признает свою вину. Пока его не ткнули, он продолжал защищать своих друзей, но к нам не обращался. Но мне в принципе этого не нужно. Текст изменений его голос - это было очень нагло. Даже спустя два года мою дочь задевают вопросами "а где твой папа". В последнее время я часто слышу от нее слова, что ей кто-то говорит, что папа на облачке и смотрит оттуда за ней. Мы с ней говорили об этом и она мне часто говорить что хочет поскорее на облачко. Я говорю, что ей пока рано, а папа наблюдает, он в сердце и всегда поддерживать будет. Сейчас нам идти в первый класс и я не знаю чего ждать. Везде полные семьи", - заявила супруга погибшего.

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Теги: Васильев, ДТП, суд



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