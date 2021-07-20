20 Июля 2021
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Глава МЧС России Евгений Зиничев, совещание, лесные пожары, ХМАО (2020) | Фото: vk.com/shtabugra

Глава МЧС прилетел в Карелию в связи с ухудшением ситуации с лесными пожарами

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Карелии.

Как сообщает пресс-служба министерства, глава ведомства проконтролирует ход работ по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров.

Министр совместно с главой региона Артуром Парфенчиковым проведет совещание, где будут вырабатываться меры по оказанию помощи населению поселка Найстенъярви Суоярвского района.

Ранее ТАСС сообщал, что около этого населенного пункта действует природный пожар на площади 800 га. Он приблизился на расстояние до 500 метров.

Местные СМИ пишут, что пожарные и добровольцы борются с пожаром у поселка уже неделю. Огонь вплотную подобрался к домам и успел уничтожить несколько нежилых строений. На подступах к поселку выкопаны рвы.

19 июля в Карелии более 600 человек были эвакуированы из-за действующих природных пожаров. Для борьбы с огнем привлекаются вертолет и пожарные поезда.

На утро 20 июля в Карелии зафиксировано 39 очагов природных пожаров на общей площади более 5,9 тыс. га.

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Теги: евгений зиничев, карелия, лесные пожары



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