В Перми пилотов самолета ослепили лазером при посадке

Экипаж Boeing-757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Каир - Большое Савино (Пермь), во время посадки воздушного судна был ослеплен лазером. Об этом сообщает telegram-канал Aviancident, передает корреспондент Накануне.RU.

"При подходе к четвертому развороту самолета B-752 произошло кратковременное ослепление лазером зеленого цвета с левой стороны воздушного судна", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел сегодня ночью - в 1.49. На посадку самолета, к счастью, происшествие не повлияло - в 1.56 лайнер благополучно приземлился.