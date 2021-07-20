На замминистра экологии Южного Урале Безрукова завели уголовное дело о превышении полномочий

Заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемый, зная о проведении рейда по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, сообщил об этом представителю промышленного предприятия, чтобы он смог снизить объем выбросов во время замеров.

Напомним, Безруков был задержан сегодня. О ситуации уже доложили губернатору Алексею Текслеру.

Виталий Безруков был назначен заместителем министра экологии региона в январе 2020 года. До назначения был руководителем общественной экологической организации - фонда "Моя планета".