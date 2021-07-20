Ретейлеры заявили о риске "пустых полок" магазинов

Реализация законопроекта Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может привести к сокращению ассортимента товаров в магазинах. Об этом заявила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупные торговые сети, пишет РБК.

Так, ретейлеры не согласны с положением о запрете реализовывать товары, которые не входят в специальный реестр системы учета отходов.

По их мнению, новые правила могут спровоцировать уход торговли в серую зону, что "с большой долей вероятности" приведет к пустым полкам в магазинах и сокращению ассортимента интернет-магазинов.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в России могут подорожать непродовольственные товары. В список попали бытовая техника, электроника, одежда и обувь.

Подорожание произойдет в случае вступления в силу нормативов об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые в 2019 году представило Минприроды. Предполагается, что в России будет введена стопроцентная утилизация отходов к 2022 году.