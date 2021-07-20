20 Июля 2021
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Алексей Орлов (2021) | Фото: Накануне.RU

Орлов отдал автомобили мэрии Екатеринбурга для перевозки врачей на "ковидные" адреса

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отдал автомобили городской администрации в помощь врачам, работающим с заболевшими COVID-19. Об этом глава уральской столицы рассказал сегодня в своем Instagram.
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"Не секрет, что ситуация с распространением коронавируса в Екатеринбурге остактся крайне напряженной. Почти каждый день фиксируются рекордные цифры заболевших, медики сейчас работают на пределе своих возможностей", - отметил Орлов.

В связи с этим он принял решение о выделении 24-х автомобилей администрации Екатеринбурга для перевозки врачей и медсестер на "ковидные" адреса.

"Теперь доктора будут быстрее добираться до больных, экономить силы и время", - выразил уверенность глава города.

Напомним, ранее Алексей Орлов не исключал, что в Екатеринбурге может быть введена обязательная вакцинация от коронавируса.

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Теги: Орлов, автомобили, мэрия, врачи



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