Орлов отдал автомобили мэрии Екатеринбурга для перевозки врачей на "ковидные" адреса

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отдал автомобили городской администрации в помощь врачам, работающим с заболевшими COVID-19. Об этом глава уральской столицы рассказал сегодня в своем Instagram.

"Не секрет, что ситуация с распространением коронавируса в Екатеринбурге остактся крайне напряженной. Почти каждый день фиксируются рекордные цифры заболевших, медики сейчас работают на пределе своих возможностей", - отметил Орлов.

В связи с этим он принял решение о выделении 24-х автомобилей администрации Екатеринбурга для перевозки врачей и медсестер на "ковидные" адреса.

"Теперь доктора будут быстрее добираться до больных, экономить силы и время", - выразил уверенность глава города.

Напомним, ранее Алексей Орлов не исключал, что в Екатеринбурге может быть введена обязательная вакцинация от коронавируса.