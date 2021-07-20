Поклонская не против вернуться прокурором в Крым: "Уход из Думы – это мое желание"

Наталья Поклонская, отработавшая депутатом Госдумы один созыв, заявила о возможном возвращении на должность прокурора Крыма. Окончательное решение она еще не приняла, но работа в прокуратуре явно интересует ее больше, чем в комитете по международным делам в Госдуме, куда ее "сватал" глава комитета Леонид Слуцкий.

"Сейчас очень много вопросов о моей дальнейшей работе. Сто процентов я не буду министром в Республике Крым. Это все сплетни, слухи, министром экологии там я не буду. Если пофантазировать и представить кем бы я могла работать в Крыму – я вижу для себя одну должность, эта моя родная должность – прокурор республики. Думаю, что меня крымчане поддержат. Думаю, что нужен некий баланс сил и помощь Сергею Аксенову (главе республики – прим. ред.). Сложно ему одному бороться с коррупцией, с несправедливостью, - заявила Поклонская на пресс-конференции. - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий анонсировал мою работу в комитете. Я могу остаться и в Москве, и уехать в Крым. Пока говорить о чем-то преждевременно. Мое желание было что-то поменять в своей деятельности. Уход из Думы – это мое желание. Я не намерена сидеть на одном месте, я хочу расти, развиваться".

Ранее Поклонская отказалась участвовать в праймериз "Единой России", которую она сейчас представляет в Госдуме, а также собственно от участия в новой думской кампании.

На пресс-конференции Поклонская также отчиталась о проделанной депутатской работе: " Это мой первый и последний отчет перед моими избирателями о проделанной работе как депутата Госдумы. С 5 октября 2016 года и по 14 июля 2021 года на мое имя поступило около 16 тыс. письменных обращений. Я провела около 60 приемов граждан в регионах. Депутатских запросов по обращениям граждан – более 18 тыс. Ответов на них поступило около 22 тыс. Около 20 законопроектов, в которых я была соавтором".