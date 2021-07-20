На Кыштымском медеэлектролитном заводе появится самый современный в России цех электролиза меди

На Кыштымском медеэлектролитном заводе (входит в Группу "Русская медная компания") идет полномасштабное техническое перевооружение цеха электролиза меди. Проект направлен на увеличение выпуска и повышение качества медных катодов, сообщили Накануне в пресс-службе РМК.

В цехе уже смонтированы новые серии электролизных ванн, выполнена медная ошиновка, установлено баковое оборудование, залит фундамент под технологические машины, а также осуществляются пусконаладочные работы на роботизированных кранах KUENZ. Первую очередь в рамках технического перевооружения цеха электролиза меди планируется запустить во втором квартале 2022-го года. Накануне цех осмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Современный электролизный цех после запуска будет лучшим и самым эффективным в мире среди всех аналогичных производств. Поэтому, конечно, я высоко оцениваю вклад РМК в развитие предприятия. Здесь работают 1200 человек, каждый год происходит модернизация, регулярно создаются высокопроизводительные рабочие места. Я очень рад, что такая динамика развития у предприятия, и поддерживаю это", - отметил Алексей Текслер.

Следующие этапы технического перевооружения цеха электролиза меди предусматривают ввод второй очереди с дальнейшим выведением из технологической цепочки ныне действующих секций электролиза меди.

"Столь серьёзная модернизация основного производства завода позволит не только количественно увеличить выпуск медных катодов, но и повысить их качество. Вместе с этим мы построим новое аффинажное отделение, новую котельную и в целом благоустроим территорию предприятия в соответствии с генеральным планом. В общей сложности с 2004-го по 2020-й год РМК направила на модернизацию КМЭЗ более 9,5 млрд рублей", - рассказал генеральный директор КМЭЗ Андрей Кудрявцев.

Также Алексею Текслеру презентовали новый цех медной электролитической фольги. Это единственное в России производство, способное выпускать тончайшую двустороннюю фольгу толщиной от 9 до 105 микрон по международному стандарту IPC-4562. Цех оснащён самым современным оборудованием от ведущих мировых производителей. Его мощность составляет 1,2 тыс. тонн фольги в год. Этого объёма достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности отечественных производителей высокотехнологичной электроники, а также поставлять фольгу за рубеж.

"Медная электролитическая фольга востребована в высокотехнологичных отраслях: производстве телекоммуникационного оборудования, литий-ионных аккумуляторов, аккумуляторов для электрокаров и гибридного транспорта. Данную продукцию также используют при изготовлении печатных плат для электроники и в приборостроении - от смартфонов и бытовой техники до авиастроения", - сообщил главный инженер КМЭЗ Александр Сидоренко.

Первые образцы продукции были получены в 2020 году. В настоящее время в цехе идёт отладка технологии и работа над качеством продукции с учётом индивидуальных потребностей заказчиков.

Предприятие производит фольгу из собственного сырья, что обеспечивает продукции неоспоримое преимущество - чистый химический состав. Инвестиции в проект превышают 3 млрд рублей.