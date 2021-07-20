На Среднем Урале выросло число 100-балльников по ЕГЭ. Один из выпускников набрал 299 баллов

20 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Свердловская область Уральский ФО
ЕГЭ, единый государственный экзамен (2019) | Фото: postupi.online

На Среднем Урале выросло число 100-балльников по ЕГЭ. Один из выпускников набрал 299 баллов

По результатам основного периода Единого государственного экзамена на Среднем Урале увеличилось число выпускников, набравших 100 баллов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала руководитель отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова.
Читайте также:

По ее данным, в регионе было открыто 190 пунктов проведения экзамена, в них приняли участие 17 тысяч 744 выпускника 11-х классов и более 2 тысяч выпускников прошлых лет, обучающихся в средних профессиональных образовательных учреждениях.

"По результатам всех экзаменов выросло количество 100-балльных результатов, их в области 184, а 100-балльников - 172 человека, поскольку 12 человек получили результат в 200 баллов, сдав по два учебных предмета. Есть и такие выпускники, которые сдавали третий предмет и получили 96, 98 и 99 баллов", - отметила Умнова, уточнив, что большая часть таких выпускников находится в Екатеринбурге.

По ее словам, 200-балльные результаты есть у выпускников Ревды, Каменска-Уральского, Новоуральска, Артемовского, Первоуральска.

"Теперь это не только прерогатива крупных городов и статусных образовательных организаций", - добавила Татьяна Умнова.

Проверка к сдаче ЕГЭ(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Как рассказала замглавы департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова, из всего перечня предметов, кроме обязательного для всех русского языка, больше всего выпускники уральской столицы выбирали профильную математику (около 4 тысяч человек) и обществознание (чуть больше 3 тысяч).

"Екатеринбург имеет половину 100-балльных результатов по Свердловской области - это 69 выпускников. Также у нас есть и 200-балльные результаты - в этом году это три человека из 144-й гимназии, 91-й школы и 161-й гимназии. И есть один выпускник, у которого два 100-балльных результата и по третьему предмету - английскому языку - 99 баллов. Мы гордимся такими выпускниками", - заключила Елена Кречетова.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ЕГЭ, результаты, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети