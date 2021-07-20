На Среднем Урале выросло число 100-балльников по ЕГЭ. Один из выпускников набрал 299 баллов

По результатам основного периода Единого государственного экзамена на Среднем Урале увеличилось число выпускников, набравших 100 баллов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала руководитель отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова.

По ее данным, в регионе было открыто 190 пунктов проведения экзамена, в них приняли участие 17 тысяч 744 выпускника 11-х классов и более 2 тысяч выпускников прошлых лет, обучающихся в средних профессиональных образовательных учреждениях.

"По результатам всех экзаменов выросло количество 100-балльных результатов, их в области 184, а 100-балльников - 172 человека, поскольку 12 человек получили результат в 200 баллов, сдав по два учебных предмета. Есть и такие выпускники, которые сдавали третий предмет и получили 96, 98 и 99 баллов", - отметила Умнова, уточнив, что большая часть таких выпускников находится в Екатеринбурге.

По ее словам, 200-балльные результаты есть у выпускников Ревды, Каменска-Уральского, Новоуральска, Артемовского, Первоуральска.

"Теперь это не только прерогатива крупных городов и статусных образовательных организаций", - добавила Татьяна Умнова.

Как рассказала замглавы департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова, из всего перечня предметов, кроме обязательного для всех русского языка, больше всего выпускники уральской столицы выбирали профильную математику (около 4 тысяч человек) и обществознание (чуть больше 3 тысяч).

"Екатеринбург имеет половину 100-балльных результатов по Свердловской области - это 69 выпускников. Также у нас есть и 200-балльные результаты - в этом году это три человека из 144-й гимназии, 91-й школы и 161-й гимназии. И есть один выпускник, у которого два 100-балльных результата и по третьему предмету - английскому языку - 99 баллов. Мы гордимся такими выпускниками", - заключила Елена Кречетова.