20 Июля 2021
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Экономика В России
Банковские карты ВТБ, Тинькофф, Сбербанк. (2020) | Фото: Накануне.RU

Восемь российских банков начали подключать карты "Мир" к Apple Pay

Восемь российских банков, среди которых есть крупнейшие и системообразующие, начали подключать карты национальной платежной системы "Мир" к сервису Apple Pay. Подключение было анонсировано еще в феврале этого года.

Воспользоваться сервисом американской компании смогут клиенты Сбера, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, "Почта банка", банка "Центр-инвест", "Тинькофф банка" и Примсоцбанка.

"Пользователям также будут доступны все преимущества оплаты "Миром" — скидки при оплате проезда в метро, кэшбэк за оплату покупок у партнеров платежной системы и другие актуальные предложения", - цитирует ТАСС гендиректора "Мира" Владимира Комлева.

Карты "Мир" до этого уже можно было подключить в сервисах Mir Pay и Samsung Pay.

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Теги: Apple Pay, платежная система мир, сервис



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