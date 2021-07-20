Восемь российских банков начали подключать карты "Мир" к Apple Pay

Восемь российских банков, среди которых есть крупнейшие и системообразующие, начали подключать карты национальной платежной системы "Мир" к сервису Apple Pay. Подключение было анонсировано еще в феврале этого года.

Воспользоваться сервисом американской компании смогут клиенты Сбера, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, "Почта банка", банка "Центр-инвест", "Тинькофф банка" и Примсоцбанка.

"Пользователям также будут доступны все преимущества оплаты "Миром" — скидки при оплате проезда в метро, кэшбэк за оплату покупок у партнеров платежной системы и другие актуальные предложения", - цитирует ТАСС гендиректора "Мира" Владимира Комлева.

Карты "Мир" до этого уже можно было подключить в сервисах Mir Pay и Samsung Pay.