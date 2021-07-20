Экс-сотрудница "ОДК-Пермские моторы" получит компенсацию за "заработанную" на предприятии болезнь

Бывшая сотрудница "ОДК-Пермские моторы" взыскала с предприятия компенсацию за приобретённую на службе болезнь, сообщили Накануне.RU в Пермском краевом суде.

С 2002 г. истец работала машинистом на молотах и прессах четвёртого разряда в кузнечном цехе "ОДК-Пермские моторы". В 2012 г. при прохождении профосмотра ей поставлен предварительный диагноз профессионального заболевания. Проверка показала, что на рабочем месте пострадавшей превышен уровень производственного шума, локальной вибрации. Однако предприятие не устранило нарушения и проигнорировало полученные рекомендации о применении средств индивидуальной защиты органов слуха для снижения уровня шума, установки оборудования на виброизоляционные опоры для снижения уровня вибрации.

В организме работницы начал стремительно развиваться комплекс патологических заболеваний, локальные боли в суставах рук, грудном и поясничном отделах позвоночника проявились на фоне периодических головных болей, выросло артериальное давление. В 2017 г. сотрудница предприятия получила медицинское заключение о том, что заболевание носит профессиональный характер, работа, связанная с воздействием вибрации, переохлаждения и физических перегрузок противопоказана, и что она больше не может продолжать работу в должности машиниста на молотах и прессах. 5 февраля 2018 г. трудовой договор расторгнут – другой работы, соответствующей состоянию здоровья, образования, квалификации у работодателя не было.

Таким образом, в результате халатного бездействия предприятия, пренебрегавшего выполнением возложенных на него законодательством обязанностей, профзаболевание истца перешло во II стадию вибрационной болезни. В 2020 г. ей выдана медицинская справка об инвалидности и бессрочной утрате 30% профессиональной трудоспособности. То есть установлена прямая связь между действиями работодателя и ухудшением состояния здоровья пострадавшей.

Бывшая сотрудница "моторов" требовала от предприятия 500 тыс. руб., однако в итоге суд принял решение, что организация должна заплатить бывшей подчинённой 300 тыс. руб. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.